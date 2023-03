Drei randomisiert kontrollierte Studien und eine Beobachtungsstudie über Erdnussallergie im Kindesalter beziehungsweise Desensibilisierung wurden zur statistischen Modellierung herangezogen. In den Studien wurden Kinder mit hohem oder niedrigem Risiko eine Erdnussallergie zu entwickeln eingeschlossen. Ferner wurde untersucht, wie sie auf unterschiedliche Zeitpunkte der Gewöhnung an Proteine aus der Hülsenfrucht reagierten. Kinder, die bereits eine Allergie gegen Erdnüsse entwickelt hatten, wurden teilweise inkludiert, um Risikofaktoren näher zu untersuchen. Die Risikoabschätzung basierte unter anderem auf klinischen Daten, zum Beispiel den Resultaten eines Allergietests. Um auf Grundlage dieser Angaben Aussagen treffen zu können, die für alle Altersklassen in der Gesamtpopulation gelten, wurde in der vorliegenden Analyse ein mathematisches Modell entwickelt.