„Alarmstufe Rot“: Bundesweiter Krankenhaus-Protest

Im deutschen Gesundheitswesen brennt es an allen Ecken und Enden. Nachdem vergangene Woche bundesweit die Apotheken geschlossen blieben und die Apothekenteams ihren Unmut auf die Straße brachten, machen an diesem Dienstag die Kliniken unter dem Titel „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“ auf ihre katastrophale wirtschaftliche Lage aufmerksam. „Strukturelle Unterfinanzierung und die Folgen der Inflation bedrohen die Versorgungslandschaft in Deutschland wie nie zuvor seit dem Ende des zweiten Weltkriegs“, heißt es in einem Protestaufruf. Zahlreiche Kliniken wollen sich beteiligen, in Berlin ist um 11 Uhr eine zentrale Kundgebung geplant.

Wie dramatisch die Lage ist, machte der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, am Montag gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland klar. Er erwarte in den kommenden Jahren die Schließung von bis zu einem Fünftel der Kliniken in Deutschland. Dabei gehe es nicht nur um finanzielle Fragen. „Wir werden auf absehbare Zeit gar nicht mehr das Personal haben, die bisherigen Strukturen unverändert aufrecht zu erhalten“, erklärte Gaß. Dabei hätten die Krankenhäuser „längst akzeptiert, dass wir Standorte zusammenlegen, umgestalten oder schließen müssen“. Laut Statistischem Bundesamt gab es in Deutschland im Jahr 2021 rund 1900 Kliniken.