BaWü: Apotheker und Ärzte wollen bei Digitalisierung kooperieren

In Baden-Württemberg wollen Apotheker:innen und Ärzt:innen in Zukunft weiter bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens zusammenarbeiten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Landesärztekammer und der Landesapothekerkammer vom vergangenen Freitag hervor. Konkret soll einem „Digitalisierungs-Showroom“ der Ärztekammer, in dem digitale Kommunikation und Datenaustausch zwischen Arztpraxen simuliert wird, nun auch ein „typischer Arbeitsplatz in Form einer Apotheke – und damit eine weitere Schnittstelle im digitalen Gesundheitsraum“ – hinzugefügt werden. Unter anderem kann so das Einlösen eines E-Rezeptes auf verschiedene Weisen ausprobiert werden.

Mit der Erweiterung, erklärt der Präsident der Landesapothekenkammer Baden-Württemberg Martin Braun, „kann der komplette Prozess des elektronischen Rezeptes, von Ausstellung in der Arztpraxis bis hin zur Einlösung und Ausgabe eines Medikamentes in der Apotheke, realitätsnah abgewickelt und dargestellt werden“. Sein Amtskollege von der Landesärztekammer, Wolfgang Miller, erläutert: „Durch die Kooperation mit der Landesapothekerkammer können wir jetzt die Verbindung zwischen Praxen und Apotheke innerhalb der Telematikinfrastruktur simulieren.“