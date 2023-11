Telematikinfrastruktur zum Anfassen

An den umfangreich ausgestatteten Arbeitsplätzen von Arztpraxis und Apotheke steht alles zur Verfügung: Praxisverwaltungssysteme und Warenwirtschaftssystem, die gesamte Hardware wie Scanner, Lesegeräte, die erforderlichen Karten (SMC-B und HBA), die elektronische Gesundheitskarte und Smartphones mit der Gematik-App. So lassen sich die digitale Kommunikation und der Datenaustausch zwischen Arztpraxen, aber auch zwischen Praxis und Apotheke und den Patienten abbilden. Der komplette Prozess des elektronischen Rezeptes, von der Ausstellung in der Arztpraxis (auch mit Komfortsignatur) bis hin zur Einlösung und Ausgabe eines Arzneimittels in der Apotheke, kann realitätsnah abgewickelt und dargestellt werden.

Worauf Pullwitt auch hinweist: „Der Showroom erlaubt sogar, die Vorgänge bei der elektronischen Patientenakte (ePA), einem zentralen Element der Digitalisierung im Gesundheitswesen, darzustellen.“

Um Vorgänge, die im Gesundheitswesen über die Telematikinfrastruktur (TI), die „Datenautobahn im Gesundheits­wesen“, ablaufen, in sicherer Umgebung darstellen zu können, ist der Showroom nicht mit der realen TI verbunden: Die offizielle TI ist eine geschützte Umgebung. Der Showroom bildet dagegen eine Testumgebung der Gematik ab, er simuliert eine eigene TI. Pullwitt: „Wir befinden uns hier in einer sogenannten Referenzumgebung (RU) der Gematik, die eigens für den Zweck eingerichtet wurde, damit z. B. auch Software-Hersteller ihre Produkte testen können.“ In dieser Testumgebung sind die gleichen Zugangsvoraus­setzungen notwendig wie in der TI, also die Zugangskarten wie SMC-B, HBA und eGK.

„Wir können in dieser Referenzumgebung also wie in der echten TI arbeiten – mit allen Vorteilen, aber auch Schwierigkeiten“, räumt Pullwitt ein. So kommt es beispielsweise durchaus vor, dass auch die Referenzumgebung des Showrooms mit technischen Problemen konfrontiert wird, so dass, wie vor Kurzem geschehen, die E-Rezept-Funktion nicht funktioniert. „Im Prinzip wird hier also auch der Ärger simuliert, den solche Störungen hervorrufen“, fügt Flohr hinzu, „was manchmal auch sein Gutes hat: Man kann sich viel besser vorstellen, was es bedeuten würde, wenn z. B. die Apotheke morgens das System startet und die TI und das E-Rezept nicht funktionieren.“ Letztlich sei dies auch eines der großen Akzeptanzprobleme der TI in der Ärzteschaft: Die Telematikinfrastruktur läuft noch nicht wirklich robust. So sei es kein Wunder, wenn Arztpraxen (und Apotheken) von einer unzuverlässigen Technik genervt seien und stattdessen lieber zum Papierrezept greifen. „Dass solche Probleme und technischen Störungen auch im Showroom auftreten, ist daher kein Nachteil“, ergänzt Pullwitt, „im Gegenteil: Wenn hier alles reibungslos funktionieren würde, würde dies die Wirklichkeit nicht abbilden.“

Eingerichtet ist der Showroom mit zwei Praxisverwaltungssystemen (PVS) und einem Apothekenwarenwirtschaftssystem. Auf die Auswahl der IT-Firmen, die im Showroom die Praxis- und Apothekensysteme zur Verfügung stellen, nahmen LÄK und LAK bewusst keinen Einfluss. Die Ausschreibung lief über einen Technik-Dienstleister, der die Auswahl getroffen hat. Gut zu wissen: Hier geht es also nicht um die Schulung in diesem oder jenem Praxis- oder Apothekensystem, sondern ums Prinzip, wie die Abläufe sind, produktneutral.

Flohr betont, für die Ärztekammer sei es wichtig, auch wegen solcher Fragen mit einem Partner wie der LAK zusammenzuarbeiten: „Wir arbeiten hier als Heilberufskammern auf gleicher Ebene zusammen vor dem Hintergrund des Heilberufskammergesetzes. Würden hier z. B. Apothekervereine oder die Kassenärztliche Bundesvereinigung dabei sein, so könnte möglicherweise die Produktneutralität nicht gewährleistet sein.“