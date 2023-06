Chikungunyafieber – Impfstoffentwicklung macht Fortschritte

Den primären Studienendpunkt stellte ein vordefinierter Spiegel an das Virus neutralisierenden Antikörpern nach 28 Tagen dar, der an 12 Studienzentren bestimmt wurde (266 Teilnehmende in der VLA1553 Gruppe, 96 in der Placebogruppe). Warum an dieser Stelle kein direkter Wirksamkeitsnachweis angestrebt wurde, erklärt Professorin Annelies Wilder-Smith (London School of Hygiene and Tropical Medicine und Heidelberger Institut für Global Health) dem Science Media Center wie folgt: