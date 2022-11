Die Krankenkassen haben den Apotheken in Westfalen-Lippe inzwischen Rezepte im Wert von rund 400.000 Euro retaxiert, weil die Dosierangabe fehlte. Das berichtete Jan Harbecke, Vorstand beim Apothekerverband Westfalen-Lippe (AVWL), am gestrigen Mittwoch bei der Mitgliederversammlung des Verbands in Münster. Auffällig sei in diesem Zusammenhang, dass meist Hochpreiser-Verordnungen betroffen seien – besonders häufig beanstandeten kleine Krankenkassen solche Rezepte. Und fast immer seien Drittanbieter beteiligt, die im Auftrag der Kassen die Verordnungen formal prüfen.