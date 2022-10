#druckaufGKV soll keine indirekte Kritik an Berufsverbänden sein

#druckaufGKV will Thieme zudem nicht als indirekte Kritik an den Berufsverbänden verstanden wissen – im Gegenteil: „Ich möchte die Verbände, die mit der GKV verhandeln, unterstützen“, stellt er klar. „Wir können gute Argumente liefern für die Verhandlungen mit der GKV. Ich weiß, wie es da abgeht – die Verbände haben einen wirklich schweren Stand.“ Sein Wunsch wäre sogar, dass sich auch die Standesorganisationen seiner Initiative anschließen. „Wenn wir es schaffen würden, die Vertretungen der Ärzte- und Apothekerschaft sowie der therapeutischen Berufe an einen Tisch zu bringen, um eine gemeinsame Strategie zu erarbeiten, wäre das grandios.“ Seine Botschaft ist klar: „Wir sitzen nicht nur alle in einem Boot, sondern auf einem sinkenden Schiff. Es ist jetzt an der Zeit, endlich geschlossen aufzutreten und uns zu wehren.“