Damit die Apothekerinnen und Apotheker für den Protest am 14. Juni gut vorbereitet sind, hat die ABDA unterschiedliches Material zur Verfügung gestellt. Nicht alle sind damit zufrieden. Jan Olgemöller von der Wasserturm-Apotheke in Essen beispielsweise. Im Gespräch mi DAZ erklärt er, dass er ein von der ABDA verbreitetes Video für „völlig ungeeignet“ hält, um Kundinnen und Kunden zu verdeutlichen, warum sie am 14. Juni vor völlig dichten Apotheken stehen oder eventuell nur durch die Klappe bedient werden.

Er selbst sei mit seiner Apotheke sehr aktiv in den sozialen Medien und so habe er sich die Mühe gemacht, ein eigenes Video zu drehen. Unterstützung bekam er von sechs weiteren Apotheken in Essen. Das Besondere an dem Video: Es wendet sich direkt an jene Kundinnen und Kunden, die vielleicht frustriert oder gelangweilt in einer Schlange vor der Klappe warten. In den Schaufenstern seiner Apotheke hat er Plakate aufgehängt, auf den zu lesen steht: „Du fragst Dich, warum Du heute im Notdienst anstehen musst? Wir erklären es Dir!“ Über einen QR-Code auf dem Plakat gelangt man dann zu YouTube oder Instagram, wo man sich den Clip anschauen kann.