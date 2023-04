Apothekerin an Lauterbach: „Kommen Sie raus aus Ihrem Elfenbeinturm!“

Und die ist vor allem im ländlichen Raum problematisch. Darauf kommt Schierle wiederholt zu sprechen. In ihrer E-Mail an Lauterbach fordert sie daher auch mit Nachdruck: „Kommen Sie endlich aus Ihrem Elfenbeinturm raus und zurück auf den Boden der Realität und erlassen Sie Gesetze, die eine medizinische Versorgung vor allem auf dem Land auch in Zukunft sicherstellen!“

Schierle wird konkret, wenn es darum geht, was es braucht, damit sich die Arbeit in den Apotheken wieder lohnt: Honorarerhöhungen und die Aufwandsentschädigung für die Mehrarbeit muss stimmen. „Geben Sie den Apotheken die Beinfreiheit, die sie brauchen, um die Engpässe zu managen, ohne dass sie Gefahr laufen, ein Jahr später darüber eine Retaxation zu erhalten! Vergeuden Sie die vorhandenen Mittel nicht dafür, Parallelstrukturen in Form von Gesundheitskiosken aufzubauen, sondern stärken Sie damit die bestehenden und zuverlässig arbeitenden Strukturen vor Ort!“, heißt es in ihrer E-Mail – verbunden mit der Bitte an den Minister, die Nachrichten, die er zum Thema bekommt, ernst zu nehmen. Denn „lange können wir Apotheken dieses Flickwerk nicht mehr am Laufen halten!“.