BMG will Abgabe von Vierfach-Selbsttests bei Atemwegsinfekten in Apotheken erlauben

Atemwegsinfekte grassieren diesen Winter wieder verstärkt in Deutschland. COVID-19 ist noch immer präsent, die Grippe erlebt aktuell nochmals einen Aufschwung und auch das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) greift um sich. Wer krank ist, fragt sich mitunter, welches Virus ihn erwischt hat – neue Vierfach-Kombinationstests (SARS-CoV-2 / Influenza A und B / RSV) zur Selbstanwendung versprechen Aufklärung.

Die Tests sind gefragt in Apotheken. Doch bisher war es diesen nicht erlaubt, sie abzugeben. Hintergrund ist eine Vorschrift in der Medizinprodukte-Abgabeverordnung in Kombination mit dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). Denn nach § 24 Satz 1 IfSG ist der direkte Nachweis von Influenzaviren meldepflichtig und unterliegt damit dem Arztvorbehalt. Berücksichtigt man zudem § 3 Absatz 4 Satz 1 MPAV, ist auch die Abgabe entsprechender Selbsttests an Laien in Deutschland derzeit ausgeschlossen.