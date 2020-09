Apotheker dürfen keine Corona-Tests an Laien abgeben

Am vergangenen Montag stellte in Leipzig die Firma Adversis Pharma ihren neuen Antikörper-Test „AProof“ vor – ein zugelassenes Medizinprodukt, das seit gestern bundesweit in den Apotheken erworben oder online bestellt werden könne. Die Vorstellung des Tests erfolgte prominent, sogar der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) warb für das Produkt und die Innovationsfähigkeit seines Bundeslandes.

Das Problem: Antikörper-Schnelltests, die rein für den Gebrauch durch Fachpersonal vorgesehen sind, dürfen an Laien zur Selbstanwendung nicht abgegeben werden – so sieht es die Medizinprodukte-Abgabeverordnung (MPAV) vor. Bei einer nach Infektionsschutzgesetz meldepflichtige Infektion, wie SARS-CoV-2 eine ist, muss die Abgabe an bestimmte Personen oder Institutionen erfolgen – zum Beispiel Apotheken, Ärzte, Gesundheitsämter. Patienten sind außen vor.