Bislang ist es nicht erlaubt, Vierfach-Kombinationstests (SARS-CoV-2 / Influenza A und B / RSV) zur Selbstanwendung an Laien abzugeben. Hintergrund ist eine Vorschrift in der Medizinprodukte-Abgabeverordnung in Kombination mit dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). Denn nach § 24 Satz 1 IfSG ist der direkte Nachweis von Influenzaviren meldepflichtig und unterliegt damit dem Arztvorbehalt. Berücksichtigt man zudem § 3 Absatz 4 Satz 1 MPAV, ist auch die Abgabe entsprechender Selbsttests an Laien in Deutschland derzeit ausgeschlossen.