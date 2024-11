Todesfälle im Zusammenhang mit Compounded-Semaglutid

In den USA kam es im Zusammenhang mit Compounded-Varianten von Semaglutid offenbar zu zehn Todesfällen. Das berichtete der Nachrichtensender CNN an diesem Mittwoch. Knapp 100 Menschen mussten demnach im Krankenhaus behandelt werden, nachdem sie nachgemachte Varianten von Semaglutid angewendet hatten. Das geht aus einer Auswertung von Daten der US Food and Drug Administration hervor. „Ehrlich gesagt, bin ich ziemlich beunruhigt über das, was wir jetzt in den USA sehen“, sagte Lars Fruergaard Jorgensen, Präsident und CEO von Novo Nordisk gegenüber CNN.

Gegenüber dem „Spiegel“ erläuterte Novo Nordisk die gesundheitlichen Gefahren, die von den Compounded-Varianten ausgehen: „Diese können erhebliche Sicherheits- und Gesundheitsrisiken bergen, zum Beispiel durch Verunreinigungen, die zu anaphylaktischen Schocks führen können.“