So war die Interpharm 2023

2023 fand die Interpharm in Göttingen endlich wieder in Präsenz statt. Zunächst ging es aber online los, mit der „Heimversorgung Kompakt“ am 31. März, dem ApothekenRechtTag am 14. April und der Interpharm „Apotheke und Wirtschaft“ am 21. April. Am 5. und 6. Mai war es dann so weit, hunderte Apothekenteams kamen nach Göttingen, um sich vor Ort fortzubilden, auszutauschen und sich über neue Produkte und Angebote zu informieren. Abschließend fand die Online-Veranstaltung „Zukunft Personal“ am 26. Mai statt.