Der neue Fahrplan für die Apothekenreform

Eine kommende Regierung wird sich auch auf Widerstand aus der Apothekerschaft gefasst machen müssen, sollte ihr der Entwurf nicht zusagen. Sie wird sich also sicherlich etwas Zeit nehmen, damit das Ganze nicht in einem Desaster endet, wie bei Lauterbach.

Der optimistische Fall

Nehmen wir also den überaus optimistischen Fall an, dass bereits nach wenigen Monaten Koalitionsarbeit im Frühjahr 2026 ein Referentenentwurf für eine Apothekenreform steht. Selbst wenn es schnell gehen sollte, wäre auch hier durch die Sommerpause kaum mit einer Verabschiedung des Gesetzes früher als im Herbst zu rechnen, womit das Gesetz dann vielleicht Anfang 2027 in Kraft treten könnte.

Nicht berücksichtigt wird hier, dass natürlich einzelne Elemente der Apothekenreform auch in anderen Gesundheitsgesetzen auftauchen können. Aber ein umfassender Ansatz, wie ihn sich die Apothekerschaft wünscht und auch nötig hat, sieht anders aus.

Und selbst wenn Olaf Scholz die Vertrauensfrage früher stellen sollte, vielleicht sogar kommende Woche, wie es sich die Union wünscht, würde das Neuwahlen im Januar und einen Zeitgewinn von maximal zwei Monaten bedeuten. Die dürften für die Apotheken keinen Unterschied machen.

13.000 Apotheken in drei Jahren – „wenn es gut läuft“

Das heißt nun aber nicht, dass Abwarten angesagt ist und die Hände in die Hosentasche gesteckt werden können. Die Geschäftsführerin Ökonomie der ABDA, Claudia Korf, hatte bei der Präsentation des Wirtschaftsberichts 2023 darauf hingewiesen, dass„ wenn nichts passiert“, die Zahl der Apotheken in den kommenden drei Jahren von derzeit etwas mehr als 17.000 auf 13.000 fällt– „wenn es gut läuft“. Im schlechten Fall wäre am Ende aber auch eine Zahl von 10.000 denkbar.

In den vergangenen Monaten hatten zahlreiche Apotheken Besuch von Abgeordneten aus dem Bundes- oder dem jeweiligen Landtag. Viele Kommunalpolitiker ließen sich über die Probleme vor Ort aufklären. Das Engagement der Apothekenteams hat zu der Sensibilisierung der Politik geführt, die dann letztlich dazu führte, dass die Apothekenreform in ihrer Lauterbach’schen Form nicht weiterkam.

„Stattfinden“ im Wahlprogramm

Bis nun aber der nächste Anlauf für eine Reform startet, kann das auch wieder vergessen sein. Das Erinnerungsvermögen von Politikerinnen und Politikern ist bekanntlich begrenzt. Das gilt vor allem auch mit Blick auf die bereits erwähnten Wahlprogramme. Overwiening hatte dazu gesagt, „Da wollen wir stattfinden“. Da wird man nicht nachlassen können. Und Politiker, die wiedergewählt werden wollen, insbesondere dann, wenn sie aufgrund des zu erwartenden schlechten Ergebnisses ihrer Partei auf ein Direktmandat schielen, sind da gute Ansprechpartner.