Was bedeutet der Ampel-Bruch für die Apotheken?

Teile der Apothekenreform hatte die Ampel bereits ins Gesetz zur Stärkung der Öffentlichen Gesundheit vorgezogen: die erweiterte Befugnis, Schutzimpfungen durchzuführen und die Ausnahme vom Abspracheverbot bei der Rezeptzuweisung in der Heimversorgung. Dieses Vorhaben ist eines der im parlamentarischen Verfahren schon weiter fortgeschrittenen Projekt. Es steht nur noch die 2./3. Lesung im Bundestag sowie im Dezember der abschließende Durchgang im Bundesrat an. Dieses Gesetz dürfte bei weitem nicht so viel Sprengkraft haben, wie andere Vorhaben des Bundesgesundheitsministers. Der kurzfristig eingebrachte Änderungsantrag zu Favorisierten Apotheken, den die Apothekerschaft vehement abgelehnt hatte, war bereits wieder herausgefallen. Und auf einen, der Skonti des Großhandels an Apotheken wieder auf sichere Beine stellen sollte, konnte sich die Ampel ohnehin nicht verständigen.

Dieses Gesetzesvorhaben, in dessen Mittelpunkt eigentlich die Errichtung eines neuen Instituts für Öffentliche Gesundheit steht, dürfte noch die größten Chancen auf einen Abschluss haben. Es könnte theoretisch nächste Woche im Bundestag verabschiedet werden, es ist als besonders eilbdürftige Vorlage bezeichnet und hätte damit zeitlich eine reelle Chance, noch verabschiedet zu werden. Die Frage ist, ob sich im Bundestag noch eine Mehrheit findet. Allerdings ist dieses Vorhaben eines der am wenigsten umstrittenen aus dem BMG. Gerade gegen die Regelungen, die Apotheken betreffen, regt sich kein Widerstand in der Politik.