Bluthochdruck kann langfristig Endorganschäden, etwa an der Niere oder dem Herzen, nach sich ziehen. Daher ist eine effektive Therapie dieser häufigen Erkrankung so bedeutsam. Mit der pharmazeutischen Dienstleistung „standardisierte Risikoerfassung hoher Blutdruck“ kann das Apothekenteam den Erfolg einer antihypertensiven Therapie überprüfen und gegebenenfalls an den Arzt zur Anpassung der Behandlung verweisen. Wie diese Dienstleistung in der Apotheke etabliert werden kann, er­läuterte die Apothekerin und AMTS-Ko­ordinatorin am Institut für Pharmazeutische und Medizinische Chemie der Uni Münster, Dr. Isabel Waltering, PharmD im Rahmen der INTERPHARM, die kürzlich in Göttingen stattfand. Ihre Zuhörer motivierte sie, diese Dienstleistung breit anzubieten. Zur Umsetzung dienen die Arbeitshilfen der Bundesapothekerkammer (BAK), die auf der Internetseite der ABDA heruntergeladen werden können. Sie können auf die jeweilige Apotheke angepasst werden.