Die Idee ist gut: Apotheker Robert Mache, Stadt-Apotheke Mache in Ostfildern-Ruit, bindet seine Pharmazeutinnen und Pharmazeuten im Praktikum (PhiPs) aktiv in die Dienstleistung der Beratung bei Polymedikation ein. Für ihn ist dies eine klassische Win-win-Situation: für die Apotheke, für die Ausbildung der PhiPs, aber auch für die Apothekenkunden. In meinem Podcast-Gespräch erläutert er, wie er dabei vorgeht, was es bringt – und er verrät, dass er sich sogar über professorale Unterstützung freuen kann.