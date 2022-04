Apothekerin Isabell Waltering aus Nottuln ist ein Fan der Heimversorgung. Das wurde in jeder Sekunde ihres Vortrags bei der „Heimversorgung KOMPAKT“, die am heutigen Freitag den Abschluss der INTERPHARM online bildete, deutlich. In ihren Augen spielt nämlich die Vor-Ort-Apotheke eine Schlüsselrolle bei der Betreuung geriatrischer, multimorbider Patient:innen.

Eine pharmazeutisch hochwertige und strukturierte Kooperation von Heim und Apotheke bringe allen Seiten Vorteile, so Waltering. Zum Beispiel reduziere sich für alle Beteiligten der Arbeitsaufwand, was wiederum Kosten spare. Hierfür hat Waltering auch ein plakatives Beispiel: Werden durch Medikationsanalysen im Heim unerwünschte Arzneimittelwirkungen reduziert, könnten 25 Millionen unnötige Pflegestunden eingespart werden, rechnet die Apothekerin vor – pro vermeidbarer UAW fallen 60 Stunden Mehraufwand in der Pflege an, zum Beispiel durch überflüssige Medikamentengabe, Verwaltung und Dokumentation.

Als Vorteile für die Apotheke sieht Waltering die Möglichkeit der Standortsicherung und Vorteile im Qualitätswettbewerb. Zudem werde man durch die verbesserte Versorgungsqualität als Heilberuf wahrgenommen. Und zu guter Letzt führe die Tatsache, dass man das Leben für alle ein wenig besser macht, auch zu beruflicher Befriedigung.