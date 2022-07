Wie startet und kommuniziert man die pharmazeutischen Dienstleistungen?

PharmD und Arzneimittelinformation, geriatrische Pharmazie, Infektiologie; Pharmaziestudium an der Westfälischen ­Wilhelms-Universität Münster;

Studium an der University of Florida in Gaines­ville;

seit 2004: Referentin für verschiedene Apothekerkammern im Bereich Fort- und Weiterbildung; seit 2012: AMTS-Koordinatorin an der West­fälischen Wilhelms-Universität und Koordinatorin des Apo-AMTS-Programms mit Forschungsschwerpunkt: Patientensicherheit, Medikationsplan und Implementierung von Medikationsanalysen; Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Klinische Pharmazie.