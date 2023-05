Aus den Startlöchern kommen

Das Interesse für die pDL ist groß – nur haben einige Apothekenteams noch keine Zeit gefunden, sich mit den neuen Aufgaben zu beschäftigen. Um sich möglichst schnell mit den wichtigsten Aspekten der pDL vertraut zu machen, bieten sich beispielsweise die Web-Seminare von Apothekerkammern oder vom Deutschen Apotheker Verlag (https://akademie.dav-medien.de) an. Zudem kann man sich auf den Seiten der ABDA (www.abda.de/pharmazeutische-dienstleistungen) alle notwendigen Informationen zu den neuen pDL in Ruhe durchlesen. Es ist wichtig, überhaupt erst mal anzufangen – das ist zunächst auch in kleinen Schritten und mit zur Apotheke passenden Angeboten möglich.

Als Einstieg eignen sich für viele Apotheken zunächst die beiden relativ schnell und einfach durchzuführenden pDL: die Risikoerfassung für hohen Blutdruck und die Einweisung in die richtige Inhalationstechnik. Diese beiden Leistungen, für die keine Zusatzqualifikation erforderlich ist, können ohne großen Zeitaufwand in den gewohnten Apothekenalltag integriert und den Kunden spontan angeboten werden. Dabei darf die „Standardisierte Risikoerfassung hoher Blutdruck“ vom gesamten pharmazeutischen Personal erbracht werden, also auch von PTA- oder Pharmaziepraktikanten, während die „Erweiterte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung mit Üben der Inhala­tionstechnik“ eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt.

