ABDA: Kassen sollten Mehrwert der pDL in den Fokus stellen!

BKK-Chef Franz Knieps zweifelt öffentlich am Nutzen der pharmazeutischen Dienstleistung „Risikoerfassung hoher Blutdruck“ – und an den Methoden der ABDA, angehende Apotheker*innen an diese heranzuführen. ABDA-Präsidenten Gabriele Overwiening weist diese Kritik sowie alternative Abrechnungsvorschläge mit aller Deutlichkeit zurück.