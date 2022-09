In der Pandemie haben sich bereits einige Dienstleistungen in Apotheken etabliert – allen voran Corona-Tests und Impfungen. Seit diesem Sommer kommen die von den Krankenkassen finanzierten pharmazeutischen Dienstleistungen hinzu. Noch sind diese nicht zum Selbstläufer geworden – doch für die Apotheken eröffnen sich durch sie ganz neue Möglichkeiten. Insbesondere dürfen sie selbst eine Leistung für Versicherte auslösen. Damit es so weit kommt, müssen sie allerdings auch auf die neuen Angebote aufmerksam machen. Und genau dabei wollen jetzt auch die Großhändler Alliance Healthcare (AHD) und Gehe helfen.

Die beiden Großhändler sind überzeugt, dass die pharmazeutischen Dienstleistungen einen enormen Wert für die Bevölkerung haben. Sie verweisen darauf, dass deutschlandweit 40 Prozent der Bevölkerung mit einer oder mehreren chronischen Erkrankungen leben. „Deshalb ist es wichtig, dass Apotheken-Teams jetzt Ihre Chance ergreifen und die pharmazeutischen Dienstleistungen anbieten. Wir möchten dabei in der Vermarktung und Bekanntmachung beim Patienten mit unseren Angeboten bestmöglich unterstützen“, sagt Lena Schmidt, Leiterin Marketing bei AHD und Gehe.

Konkret geht es zunächst um ein „Dekopaket“, das den Alphega- und gesund-leben-Apotheken zur Verfügung gestellt wird. Es enthält Plakate und Postkarten zur Kundenansprache zu den Dienstleistungen „Standardisierte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung und Üben der Inhalationstechnik“ und „Standardisierte Risikoerfassung hoher Blutdruck“. Auf diese beiden Leistungen, die pharmazeutisches Personal ohne weitere Zusatzqualifikation erbringen darf, konzentriert sich die Aktion zunächst.

Darüber hinaus können alle Apothekenkunden von AHD und Gehe über „Meine Medienbox“ Plakate zu den zwei Dienstleistungen in einem neutralen Layout bestellen. „Meine Medienbox“ ist für alle Kunden von AHD und Gehe zugänglich und bietet als Web-to-Print-Plattform individuelle Marketingmaßnahmen. Apotheken-Teams können Handzettel, Plakate oder Bonushefte über die Plattform „individuell und hochprofessionell gestalten“, heißt es. Die Großhändler aus dem Walgreens-Boots-Alliance-Universum versprechen: Mit wenigen Klicks werde man leicht und übersichtlich durch den gesamten Gestaltungsprozess geleitet. Dabei könne man auf viele Designs und Textvorschläge zurückgreifen.