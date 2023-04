Pharmazeutische Dienstleistungen – rechtliche Möglichkeiten und Grenzen

Welche Möglichkeiten bietet die Telepharmazie?

Eine vergleichsweise neue Spielwiese für die Apotheken ist die Telepharmazie. Dürfen sie die digitalen Möglichkeiten nutzen, um Patientinnen und Patienten die neuen Services anzubieten? Dazu betrachtete Mecking die Dienstleistungen im Einzelnen. Den Versicherten über die Distanz hinweg in der Handhabung eines Blutdruckmessgeräts zu unterweisen und das als standardisierte Risikoerfassung hoher Blutdruck abzurechnen, geht ihrer Ansicht nach nicht. In diesem Fall sei der persönliche Kontakt Voraussetzung. Auch bei der Inhalatorschulung sieht Mecking Schwierigkeiten, ein telepharmazeutisches Angebot zu etablieren. Denn notwendig sei die dreidimensionale Ansicht bei der Demonstration – diese per Videoschalte zu realisieren, dürfte nur schwer machbar sein.