Lieferengpässe: Apotheker und Ärzte wollen sich besser koordinieren

Die Apothekerkammer Schleswig-Holstein (AKSH) und die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) haben am Freitag vergangener Woche eine Vereinbarung getroffen, um die Arzneimittel-Versorgung trotz der gegenwärtigen Lieferengpässe besser zu koordinieren. Dabei ging es insbesondere um Antibiotika für Kinder und die Notfälle in den Anlaufpraxen der KVSH außerhalb der üblichen Sprechzeiten. Das geht aus einer Pressemitteilung des Ministeriums für Justiz und Gesundheit von Schleswig-Holstein hervor. Das Ministerium hatte laut eigenen Angaben auch die Kooperation, an der auch der Arzneimittelgroßhandel beteiligt ist, vermittelt.

Vereinbart wurde demnach unter anderem, dass die Notdienstapotheken täglich ihre Warenbestände für die von der KVSH benannten antibiotischen Wirkstoffe an die jeweiligen Notdienstpraxen ihres Einzugsbereichs übermitteln. So soll die angespannte Versorgungslage abgemildert werden. Laut Ministerium werden weitere Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Apothekern und Kassenärzten geprüft.