Thomas Preis ist als Vorstandsvorsitzender des Apothekerverbandes Nordrhein e.V. (AVNR) bestätigt worden. Die Mitgliederversammlung des Verbandes stimmte am gestrigen Mittwoch in Düsseldorf mit großer Mehrheit und ohne Gegenstimme für ihn, wie aus einer Pressemitteilung des AVNR vom heutigen Donnerstag hervorgeht. Preis tritt damit sein 25. Amtsjahr an. Zu seinem Stellvertreter wurde Sebastian Berges gewählt, der seit 20 Jahren im Vorstand ist. Er tritt damit die Nachfolge von Doris Schönwald an, die nicht mehr kandidierte. Mit Regine Quinke und Markus Reiz, die ebenfalls aus dem Vorstand ausschieden, wurde sie für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement zu einem Ehrenmitglied des Apothekerverbands ernannt.