Lieferengpässe und das Apothekenpersonal sind schon alte Bekannte, leider. Doch sorgt der derzeit gravierende Engpass an Antibiotika, gerade in Darreichungsformen für Kinder, in den Offizinen für besonders tiefe Sorgenfalten. Mit dem noch aus der Corona-Pandemie stammenden Aut-simile-Austausch hat der Gesetzgeber für solche Fälle die Möglichkeit geschaffen, in Rücksprache mit der verordnenden Ärzt:in das Antibiotikum gegen ein pharmakologisch-therapeutisches gleichwertiges Arzneimittel auszutauschen. Voraussetzung hierfür: Wirkstoffgleiche Alternativen dürfen nicht lieferbar sein – dieser Tage mehr Regel als Ausnahme. Das pharmazeutische Personal wird also noch häufig darauf zurückgreifen müssen. Aber was bedeutet „pharmakologisch-therapeutisch vergleichbar“ ausbuchstabiert im Kontext einer antibiotischen Therapie? Je nach Substanz unterscheiden sich nicht nur die Wirkspektren, sondern müssen zusätzlich auch Pharmakokinetik, und patientenindividuelle Parameter wie bspw. das Alter bei der Auswahl von Alternativen berücksichtigt werden.