Die Realität der Lieferengpässe

Preisgestaltung

Für Kinderarzneimittel die Festbetragsregelung auszusetzen und den pharmazeutischen Unternehmen zu erlauben, einmalig ihren Abgabepreis (ApU) für diese Arzneimittel um bis zu 50 Prozent über den zuletzt geltenden Festbetrag anzuheben, ist wenig zielführend. Die Festbeträge werden nach §35 Abs. 5 SGB V ohnehin einmal im Jahr überprüft, errechnen sich aus den ApU-Preisen der Arzneimittel einer Festbetragsgruppe und werden auf den höchsten Abgabepreis des unteren Drittels festgesetzt. Schon bisher gab es in vielen Fällen Mehrkosten, die über den Festbeträgen lagen und von den Versicherten selbst zu tragen waren. Der Festbetrag definiert nur den maximal von den Krankenkassen zu tragenden Anteil des tatsächlichen Verkaufspreises.

Das manche PU aus Wettbewerbsgründen eine automatische Zuzahlungsbefreiung (ApU bisher 30 Prozent, geplant neu 20 Prozent unter Festbetrag) anstreben, zeigt nicht nur den funktionierenden Wettbewerb im Festbetragssystem, sondern auch die Höhe der intransparenten Wirtschaftlichkeitsreserven. Den Abgabepreis pauschal über die Festbeträge anzuheben, erhöht kurzfristig den durch die Krankenkassen zu tragenden Anteil am Verkaufspreis und greift ohnehin nur, wenn kein Rabattvertrag vorliegt (77 Prozent des generikafähigen Marktes unterliegen Rabattverträgen). Da die Mehrkosten on-top bleiben, ist diese Maßnahme zwar eine (möglicherweise vorübergehende) Subvention an die PU, aber nicht direkt mit der Lieferfähigkeit verbunden.

Versorgungsrelevante Kinderarzneimittel (BfArM-Liste) zugleich aus der Rabattvertragsregelung ganz herauszunehmen, ist aber selbst für eine vorübergehende Preiserhöhung zwingend notwendig und deshalb sinnvoll. Damit wird nicht nur der Selektionsdruck aus dem System genommen, der zu immer weniger Anbietern geführt hat, sondern es wird überhaupt erst ermöglicht, dass die beschriebene Preiserhöhung bei den PU ankommt. Denn im Rabattvertragsmarkt ist der tatsächliche Erstattungsbetrag durch die Krankenkassen geheim und hat nichts mit dem Festbetrag oder dem Preis, der in der sogenannten Lauertaxe steht, zu tun. Gilt ein Rabattvertrag, dürften im Regelfall auf Kassenrezept nur diese Arzneimittel zu den geheimen (sehr niedrigen) Abgabepreisen abgegeben werden. Der Rest ist praktisch bei Lieferfähigkeit der „Rabattvertragsgewinner“ von der Marktteilnahme ausgeschlossen.

Zwischenfrage: Warum sollten unter diesen Bedingungen die ausgeschlossenen PU große Mengen nicht versorgungsberechtigter Arzneimittel produzieren, vorrätig halten oder nach Deutschland bringen?

Beide Maßnahmen zusammen führen also für den Markt der Kinderarzneimittel (zwischen 1 und 2 Prozent des gesamten Generikamarktes) tatsächlich zu zumindest vorübergehenden Mehreinnahmen bei den PU. Ob es deshalb mittelfristig zu Verlagerungen der Produktionsstandorte für Kinderarzneimittel zurück nach Europa kommt oder sich die Liefersituation kurzfristig wenigstens in diesem kleinen Segment verbessert, ist fraglich. Das liegt offiziell an den erheblichen Vorlaufzeiten für Produktionssteigerungen (Lieferkettenabhängigkeit), könnte aber auch von den Herstellerabgabepreisen/Gewinnen in anderen Zielländern abhängen. Länder mit höheren Gewinnmargen könnten zuerst beliefert werden.