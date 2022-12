Die 50 Cent regen offensichtlich nicht einmal den GKV-Spitzenverband zu spontaner Kritik an. Verbandschefin Doris Pfeiffer kritisiert dafür die „Weihnachtsgeschenke für die Pharmaindustrie“. Die Industrie habe mit nicht eingehaltenen Lieferverträgen „vielen Patientinnen und Patienten große Probleme bereitet und das Gesundheitswesen, von den Pflegekräften über die Ärzteschaft bis hin zum Apothekenpersonal, enorm unter Stress gesetzt“. Ob dadurch, dass die Unternehmen für Kinderarzneimittel, Krebsmedikamente und Antibiotika den Festbetrag um 50 Prozent erhöhen können sollen, künftig Medikamente verlässlicher in Richtung Europa geliefert oder vielleicht sogar wieder mehr produziert werden, stehe in den Sternen. Nötig sei vielmehr ein „Medikamentengipfel, bei dem von der Politik über die Apothekerschaft bis hin zu der Pharmaindustrie und den Krankenkassen alle wichtigen Akteure an einem Tisch sitzen“. Auch eine verpflichtende Transparenz und Meldeketten bei Lieferproblemen sowie die Pflicht zu einer Mindestbevorratung sind aus GKV-Sicht wichtig. Dass das Bundesgesundheitsministerium (BMG) diese Punkte angehe, sei gut, so Pfeiffer.

Lauterbach wies die Kritik der Krankenkassen zurück. „Ich glaube, das ist in erster Linie mal ein Geschenk an die Kinder“, sagte er. Die Kinder hätten in der Pandemie auf vieles verzichten müssen. „Da kann es nicht sein, dass wir in der Weihnachtzeit den Kindern jetzt die Medikamente nicht bieten können. Dieses Geld ist da. Und das werden wir auch zur Verfügung stellen.“ Auch wenn mit Mehrkosten zu rechnen sei – diese seien „nicht beitragssatzrelevant“.

Pro Generika: Es geht an die Wurzel des Problems

Zuspruch für die Eckpunkte gibt es von Pro Generika. Geschäftsführer Bork Bretthauer erklärte: „Das Bundesgesundheitsministerium hat endlich erkannt, dass das Hauptsache-Billig-Prinzip bei Generika die Versorgung destabilisiert hat und zu Engpässen führt.“ Es sei gut, dass es jetzt gegensteuern und in einzelnen Bereichen den extremen Kostendruck lockern wolle. Damit gehe es an die Wurzel des Problems. „Das ist vor allem mit Blick auf die Kinderarzneimittel richtig, denn zuletzt war die Herstellung dieser Arzneimittel für die Unternehmen unwirtschaftlich geworden“, so Bretthauer.