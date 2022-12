Lindemann wird neuer Berichterstatter für Arzneimittel und Apotheken

Zwar beteuerte dieser gegenüber der Ärzte Zeitung, es gehe „in keinster Weise darum, die freie Apothekenwahl einzuschränken“. Doch dass Lindemann keine allzu große Affinität zu den Vor-Ort-Apotheken hat, wurde schon zuvor deutlich. So äußerte er im Jahr 2012 während seiner Zeit als FDP-Abgeordneter im Bundestag anlässlich der geplanten Erhöhung des Apothekenhonorars in der „Welt“, dass man „eine Strukturbereinigung“ auf dem Apothekenmarkt brauche. „Es muss nicht an jeder Straßenecke eine Apotheke geben“, so Lindemann. „Es gibt mehr Apotheken als Tankstellen in Deutschland und mir ist kein Deutscher bekannt, der nicht wüsste, wie er rasch an Benzin käme.“