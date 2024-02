FDP-Gesundheitspolitiker Lindemann verliert Bundestagsmandat

Nachdem die Bundestagswahl in Berlin an diesem Wochenende teilweise wiederholt werden musste, hat der FDP-Gesundheitspolitiker Lars Lindemann sein Bundestagsmandat verloren. Das berichten mehrere Medien am Montag. Die Mehrheitsverhältnisse im Parlament bleiben dadurch unberührt.

Lindemann ist Mitglied des Gesundheitsausschusses und auch Obmann seiner Fraktion dort. Seit Ende 2022 war er auch Berichterstatter Arzneimittel und Apotheken seiner Partei, eine Entscheidung, die in der Apothekerschaft nicht unumstritten war. Dadurch dass Lindemann sein Mandat verloren hat, wird die FDP sich an diesen Positionen neu aufstellen müssen.