Und auch die stellten sich den Fragen der Mitglieder. Es gab durchaus Bedenken, dass die Noventi das Darlehen nicht zurückzahlen könne, auch wenn die Verantwortlichen beim LAV davon nicht ausgehen. Daher betonten Frank Steimel und Marc Böhm wiederholt, was in Zukunft alles besser werden soll. So habe es bislang kein Vier-Augen-Prinzip gegeben, doch mit der Einzelvertretungsberechtigung sei es nun vorbei. Zudem habe man Regelungen zu Auskunftspflichten zwischen Aufsichtsrat und Vorstand und zwischen Unternehmen und Eigentümern geschaffen, betonte Finanzvorstand Steimel. Diese neue Governance sei so gestaltet, dass auch Nachfolger sie nicht einfach wieder abschaffen könnten. „Trotz unternehmerischer Freiheit, geht es nur noch mit Absprache“, sagte er. „Der Aufsichtsrat soll kontrollieren und beraten und gegebenenfalls auf die Finger hauen.“ Ein großes Stück mehr Bescheidenheit stehe der Noventi gut zu Gesicht. Als Anspruch formulierte er: „Wir wollen in dem, was wir tun, also Abrechnung, Warenwirtschaft und Branchensoftware, richtig gut werden“. Die Mehrjahresplanung sehe vor, dass Noventi am Ende Geld verdient. Sie muss Geld verdienen. Zwar nicht wie ein Aktienunternehmen, aber wie eines, das dem Eigentümer Rechnung trage. „Noventi steht stabil da. Punkt“, so der Finanzvorstand. Letzteres brachte ihm Applaus ein, aber auch die Frage, warum man dann das Geld der Apotheker brauche.