Bisheriger FSA-Vorsitzender Frasch abgewählt

Klar ist aber nun: Die FSA-Mitglieder wollen eine personelle Veränderung an der Spitze des Vereins. Denn der bisherige 1. Vorsitzende und damit auch Aufsichtsratsmitglied der Noventi, Jürgen Frasch, ist bei den jüngsten Wahlen zu Vertreterversammlung nicht wiedergewählt worden. Seine Stimmenzahl reicht nur noch für den Posten als Ersatzperson im Wahlbezirk 4 Tübingen/Stuttgart. Er würde im Falle des Ausscheidens eines Vertreters nachrücken. Die Stimmen konnten bis Anfang der Woche online abgegeben werden, am gestrigen Donnerstag wurde dann das Ergebnis veröffentlicht. Demnach kam Frasch auf 51 und damit nur auf die siebtmeisten Stimmen. Und das reichte nicht. Sechs Vertreter stellt dieser Bezirk, in der kommenden Wahlperiode sind dies Christoph Gulde (69 Stimmen), Björn Schittenhelm (59), Christof Mühlschlegel (57), Martin Buck (54),Rouven Steeb (53) und Andreas Buck (53).

Die übrigen Vorstandsmitglieder Fritz Grasberger (2. Vorsitzender), Mathias Arnold, Andreas Buck, und Florian Picha konnten alle ihren Sitz in der Vertreterversammlung, die alle vier Jahre neu gewählt wird, verteidigen. Sie ist laut Webseite zuständig für alle grundlegenden Entscheidungen in FSA und Noventi, wählt den Vorstand und bestimmt, wer im Aufsichtsrat der Noventi Health SE sitzt. Der Vorstand wird aus der Vertreterversammlung gewählt. Er vertritt den Verein in der Hauptversammlung der Noventi Health SE, Jürgen Frasch wird künftig nicht mehr dabei sein.