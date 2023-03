Denn der RPT soll auch aus der European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) – dem Europäischen Arzneibuch – gestrichen werden. So beschloss es die Europäische Arzneibuchkommission bereits im Jahr 2021. Im Sinne der 3R-Strategie, die Tierversuche letztlich auf ein Mindestmaß zurückfahren soll, versucht die EU bereits seit 1986 in entsprechenden Vorschriften Änderungen durchzusetzen. Damals verabschiedete man die „European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes“ – also die „Europäische Konvention zum Schutz von Wirbeltieren, die für experimentelle und andere wissenschaftliche Zwecke verwendet werden“.