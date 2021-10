Mehr Hilfe zur Minimierung von Tierversuchen während der Arzneimittelentwicklung

Im Anhang zu dem Positionspapier finden sich aufschlussreiche Tabellen zu Techniken, die in der Wirkstofffindung als Standard eingesetzt werden und Tierversuche ersetzen/reduzieren/verbessern, sowie zu Endpunkten, die in der Sicherheitsprüfung ohne Tierversuch getestet werden können. Beispiele hierfür sind die Phototoxizität und das Screening auf Embryotoxizität. Außerdem wird eine ganze Reihe von alternativen Testverfahren mit ihren Vor-und Nachteilen anschaulich gegenübergestellt. Häufig hapert es an der fehlenden Validierung oder ein Verfahren erlaubt keine Aussage über Effekte auf den Gesamtorganismus.

Treibende Kräfte für die Validierung weiterer Ersatz- und Ergänzungsmethoden sind laut vfa die Zentralstelle für die Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch (ZEBET) am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) sowie das European Center for the Validation of Alternative Methods (ECVAM).