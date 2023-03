Tresiba-Engpass: Warnung vor Fehldosierungen bei der Umstellung

Nun droht weiterer Ärger durch zeitweise verzögerte Lieferungen. Der Hersteller informiert über die AMK zu möglichen Lieferengpässen von Tresiba®. Die Novo Nordisk GmbH geht davon aus, dass die Lage im März angespannt bleibt. Betroffen sind demnach insbesondere Tresiba® FlexTouch 3 ml 200 E/ml in den Packungsgrößen 5x3 ml und 3x3 ml sowie Penfill 3 ml 100 E/ml in den Packungsgrößen 10x3 ml und 5x3 ml. Laut einem Informationsschreiben des Herstellers soll die Situation bei Tresiba® in Deutschland zusätzlich dadurch verschärft sein, dass das Insulin von einzelnen Marktteilnehmern aus Deutschland heraus in andere europäische Märkte vertrieben wird. Das könne zur Folge haben, dass Tresiba® in einigen Apotheken nicht erhältlich ist, obwohl es von Novo Nordisk in den deutschen Markt geliefert worden sei.

Ab Mitte März werden wieder Teillieferungen an den pharmazeutischen Großhandel erwartet. Diese werden jedoch nach Einschätzung von Novo Nordisk noch nicht ausreichen, um den gesamten Bedarf decken zu können.