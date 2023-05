Insuman® Rapid, Basal und Comb 25 sind schon seit Ende des vergangenen Jahres schwer zu bekommen. Laut den Angaben des Herstellers hatten unter anderem Lieferschwierigkeiten bei Pen-Komponenten und Probleme bei Abfüllung, Montage sowie Verpackung zu den Verzögerungen bei der Produktion geführt. Zuletzt hatte Sanofi Daten zwischen Juli und November 2023 für die voraussichtliche Wiederverfügbarkeit der Insuline genannt.

Nun folgte die Kehrtwende: In einem Rundschreiben an die Kunden informierte Sanofi darüber, dass die Produktion dieser Produkte gänzlich eingestellt wird. Lediglich Restbestände werden demnach noch abverkauft. Als Begründung ist in dem Informationsschreiben zu lesen: