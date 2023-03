Durchstechflasche Insuman Infusat: Engpass bis Juni 2025

Auch Insuline gehören zu den Sorgenkindern, was die Lieferbarkeit betrifft. So sollen bestimmte Insuline aus Sanofis Insuman-Reihe erst ab Juli 2023 (Insuman® Basal), August 2023 (Comb 25) beziehungsweise November 2023 (Rapid) wieder normal verfügbar sein. Laut einer Mitteilung der Arzneimittelkommission der Deutschen Apothekerschaft (AMK) macht nun auch Insuman® Infusat in einer Durchstechflasche Probleme. Die Firma Sanofi‐Aventis habe mittels eines mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte abgestimmtem Informationsbriefs über einen langfristigen Lieferengpass des Präparats informiert, so die AMK. Dieser Engpass besteht demnach seit Februar 2023. Mit einer normalen Versorgungslage wird voraussichtlich erst im Juni 2025 gerechnet.