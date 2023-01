Falsch programmiertes Update, Lauer-Kassen starten nicht

Es war ein böses Erwachen im Notdienst am Neujahrstag für Apotheken, die die Softwaresysteme von CGM Lauer, also Winapo 64 und UX, nutzen: Ihre Kassen ließen sich nur im Notbetrieb starten, also ohne aktuelle Preise und ohne Rabattverträge. Die Wartezeiten an der Hotline ließen die Kolleg:innen verzweifeln. Wenn sie dann durchkamen, war das Problem offenbar innerhalb weniger Minuten behoben.

Dank regem Austausch über Social Media war schnell klar: Ein Update machte Probleme. Im Preisänderungsdienst wurde offenbar eine falsche Referenz gesetzt – 15. Dezember statt 1. Januar. Das System erkenne den Datensatz als bereits eingelesen und lehne ihn ab, heißt es.