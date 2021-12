Hacker attackieren CGM

Nach Aussage von CGM ist die überwiegende Mehrheit der Kundensysteme in Betrieb und wird als sicher eingeschätzt. Welche Systeme nicht zu dieser Mehrheit gehören, wird nicht thematisiert. Weiter heißt es, dass es derzeit keine Anzeichen dafür gebe, dass der Angriff Auswirkungen auf Kundensysteme oder Kundendaten hat. Der Außendienst kommuniziert diese Botschaft wohl auch Apotheker:innen, die CGM Lauer nutzen, in Bezug auf deren Systeme. Weitere Informationen, zum Beispiel, ob es sich bei dem Angriff um eine Folge von Log4Shell handelt, liegen nicht bislang vor. Eine entsprechende Nachfrage der DAZ blieb bislang unbeantwortet.

Der Angriff hat der Mitteilung zufolge einige interne Systeme wie E-Mail und Telefondienste außer Gefecht gesetzt – so ist Apothekern zufolge beispielsweise der Außendienst nicht per Mail erreichbar. Dadurch sei die Verfügbarkeit der Dienste und Hotlines zurzeit reduziert, während die Systeme schrittweise wiederhergestellt würden, schreibt CGM weiter. Die Verfügbarkeit der Kundensysteme und die Integrität der Daten hätten weiterhin höchste Priorität. „Wir überwachen weiterhin alle Systeme genau und arbeiten mit allen relevanten Behörden zusammen. Wir werden Sie über neue Entwicklungen auf dem Laufenden halten“, verspricht CGM am Schluss der Mitteilung.