Auch auf Nachfrage der DAZ heißt es: „Wir stellen gerade das E-Rezept-Update fertig und werden in den nächsten Tagen unsere CGM-Lauer-Kunden darüber informieren.“ Zudem verweist das Unternehmen darauf, dass man sich wie die anderen Softwareanbieter in der Pilotphase befinde, in der für die von der Gematik gemeldeten Ärzte geeignete, das heißt, in unmittelbarer Nähe befindliche Apotheken gefunden werden. Im Rahmen der Pilotphase steige die Anzahl der eingelösten E-Rezepte langsam, aber kontinuierlich an. Die Gematik habe das Ende der Pilotphase quantitativ, aber nicht zeitlich begrenzt. Oder kurz gesagt: Es gebe ja keine Eile.

Für die Apotheken, die mit dem System arbeiten, dürfte diese Antwort auf jeden Fall nicht befriedigend sein. Zumal es offenbar nicht das einzige Problem im Zusammenhang mit der TI bei CGM Lauer ist. Wie Nutzer:innen berichten, gab es im Geschäftsbereich Telematikinfrastruktur außerdem ein Problem, Rechnungen auszudrucken. Das führte dazu, dass viele Kund:innen Rechnungen mehrfach erhalten haben. Belege mit gleicher Rechnungsnummer können jedoch entsorgt werden, heißt es.