Notdienst am Limit – Kammer Niedersachsen entlastet Apothekerin

Apotheken sind für ihre Patientinnen und Patienten da – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Das gibt den Menschen hierzulande Sicherheit, im Notfall jederzeit mit Arzneimitteln versorgt zu werden. Doch insbesondere für die Inhaberinnen und Inhaber in eher dünn besiedelten Gebieten bedeutet dieser Service mitunter eine enorme Belastung.

So auch für Stefanie Schön-Heider: Sie betreibt eine Apotheke in Dransfeld in Niedersachsen. Mit nur zwei weiteren Apotheken stellt sie in ihrem Kreis die Arzneimittelversorgung sicher. Alle zwei Wochen wechselt die Dienstbereitschaft – zwei von sechs Wochenenden sind also dahin. Zwar darf sie ihre Dienste von zu Hause ableisten, denn im Bedarfsfall ist sie in nur 3 Minuten im Betrieb. Doch Ausflüge mit der Familie oder ein ausgedehnter Spaziergang sind nicht drin.