21 Apotheken weniger in Nordrhein

Stärker als beim stationären Einzelhandel müssten sich die Menschen im Bereich der Gesundheit mit der Frage beschäftigen, was sie auf Dauer wollten: eine Apotheke vor Ort, die auch am Wochenende, nachts und an Feiertagen für sie da ist, die mit Botendienst „Same Day Delivery“ schon seit Jahrzehnten anbietet und im persönlichen Gespräch für jeden da ist – oder die Anonymität des Internetversandhandels, ohne Beratung und Engagement vor Ort.

Gegen die „Geiz-ist-geil“-Mentalität

„Wir sind überzeugt, dass Medikamente besser von Hand zu Hand abgegeben werden, als mit einem Paketdienst zusammen mit Büchern, Mode und Dokumenten durch die Hitze des Sommers transportiert zu werden“, sagt Hoffmann. „Arzneimittel sind besondere Wirtschaftsgüter mit einem hohen Beratungsbedarf, gegen deren Bagatellisierung wir uns wehren.“ Die Inhaber:innen öffentlicher Apotheken seien vor Ort aktiv, nah dran an den Menschen – „und nicht kapitalmarktgetriebene Konzerne, die nur auf mehr und immer mehr Geld aus sind“.

Eine „Geiz-ist-geil“-Mentalität, bei der es darum geht – selbst im so wichtigen Bereich der eigenen Gesundheit – ein paar Euro zu sparen, lehnt der Kammerchef ab. „Die wohnortnahe Versorgung mit Arzneimitteln ist auf Dauer nur sicherzustellen, wenn sich der Betrieb einer Apotheke auch rechnet. Jeder Mensch hat es selbst in der Hand, von wem er in Zukunft mit Arzneimitteln und gutem Rat versorgt werden will. Von einer Internetseite oder der Apothekerin oder dem Apotheker vor Ort, mit dem dazugehörigen Team.“ Insofern habe es bis zu einem gewissen Maße jede:r Patient:in selbst in der Hand, ob Apotheken schließen müssen oder nicht.

Die meisten Apothekenschließungen in Nordrhein gab es im ersten Halbjahr 2021 in Düsseldorf (4), gefolgt von Essen, Krefeld und Neuss (jeweils 2). Jeweils eine Schließung gab es in Bergisch Gladbach, Blankenheim, Bonn, Düren, Geldern, Köln, Meerbusch-Büderich, Mettmann, Moers, Mönchengladbach, Monheim, Remscheid, Übach-Palenberg, Weeze, Wesseling und Wuppertal. Geldern liegt mit zwei neu eröffneten Apotheken weit über dem Durchschnitt. Außerdem wurde jeweils eine Apotheke in Duisburg, Düsseldorf und Grevenbroich neu eröffnet