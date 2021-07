Der Phoenix-Vorstandsvorsitzende Sven Seidel erklärt zur geplanten Übernahme: „Mit diesem Schritt stärken wir die Position der Phoenix Group als integrierter Gesundheitsdienstleister mit europaweiter Präsenz und lokal etablierten Marken.“ Weiter heißt es in der Pressemitteilung, in Deutschland stärke sich Phoenix mit der Kompetenz und Erfahrung der Zentrale von McKesson Europe, die die Landesgesellschaften in ihrem Betrieb unterstütze. In Frankreich und Italien erweitere Phoenix das bestehende Angebot. In Belgien, Irland, Portugal und Slowenien sei Phoenix bisher nicht vertreten.