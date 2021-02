Wie werden Paracetamol-Codein-Zäpfchen hergestellt?

Wie auch bei der hier angefragten Zubereitung werden Suppositorien im Rezepturbetrieb überwiegend aus Hartfett hergestellt. Die allermeisten Wirkstoffe und so auch Paracetamol und Codeinphosphat-Hemihydrat liegen in dieser Grundmasse suspendiert vor. Meistens kommt bei der Herstellung das sogenannte Cremeschmelzverfahren zum Einsatz. Dabei wird zunächst die benötigte Menge an Hartfett in einer Gießschale aus Metall auf dem Wasserbad erwärmt und anschließend die einzelnen Wirkstoffe mit einem Teil der geschmolzenen Grundlage angerieben.