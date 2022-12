Apobank stärkt Privatkundengeschäft

Im März 2022 hat Matthias Schellenberg seinen neuen Posten als Vorstandsvorsitzender der Düsseldorfer Apobank angetreten. Nun, rund neun Monate später, setzt die genossenschaftlich organisierte Bank unter seiner Ägide mit der Agenda 2025 eine Wegmarke. Wie das Unternehmen in einer Presseerklärung mitteilt, will sich das Geldhaus künftig „noch konsequenter“ auf die Bedürfnisse der Heilberufler fokussieren, um so neuen finanziellen und gestalterischen Freiraum zu schaffen.