Matthias Schellenberg (58) steht seit März 2022 als Nachfolger von Ulrich Sommer als Vorstandsvorsitzender an der Spitze der Deutschen Apotheker und Ärztebank (Apobank). Im Gespräch mit Fachjournalisten äußerte er sich zum künftigen Umgang mit Einlagezinsen, der verunglückten IT-Migration und dazu, was er den Kunden künftig bieten will.