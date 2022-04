Es ist kein Ergebnis, um den Champagner aus dem Kühlschrank zu holen, aber es ist ein nüchtern-solides Resultat: 65,4 Millionen Euro, so hoch fällt der Jahresüberschuss des Jahres 2021 für die Apobank aus. Damit hat das genossenschaftlich organisierte Düsseldorfer Geldinstitut nahezu mit dem gleichen Gewinn abgeschlossen, wie ein Jahr zuvor – 2020 betrug der Überschuss 65,3 Millionen Euro. Matthias Schellenberg, der erst am 1. März 2022 sein Amt als Vorstandsvorsitzender und damit als Nachfolger von Ulrich Sommer angetreten hat, sagte in einer Pressekonferenz, dass 2021 „in vielerlei Hinsicht weiter von der Pandemie geprägt“ gewesen sei.