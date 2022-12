Halbzeitbilanz der Präsidentin – Strukturreform stockt

Die Apothekenteams sind ausgelaugt und am Rande der Belastbarkeit angekommen – das betonte ABDA-Chefin Gabriele Regina Overwiening am gestrigen Mittwochabend in Berlin bei einer virtuellen Pressekonferenz anlässlich der ABDA-Mitgliederversammlung. Zwar habe die Standesvertretung in den ersten zwei Jahren ihrer Amtszeit so einige Erfolge errungen – Impfen gegen Grippe und nun auch COVID-19 in der Regelversorgung, pharmazeutische Dienstleistungen, das Betreiben von Testzentren und das Erstellen digitaler Impfzertifikate seien nur einige Beispiele dafür, welche neuen Aufgaben die Apotheken übernommen hätten. Die heilberufliche Anerkennung des Berufsstands sei spürbar gestiegen.