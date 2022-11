ABDA bittet um Mithilfe bei der Datensammlung

Bereits im September hatte die ABDA zur Teilnahme am Datenpanel 2022 aufgerufen. Diesmal stehen in der jährlichen Befragung die pharmazeutischen Dienstleistungen im Mittelpunkt. Offenbar war die Teilnahmebereitschaft bislang nicht allzu überwältigend. Denn wie die ABDA am gestrigen Donnerstag mitteilt, wurde der Befragungszeitraum verlängert: Noch vier Wochen lang – bis zum 15. Dezember 2022 – können interessierte Apothekeninhaber:innen oder -leiter:innen einer öffentlichen Apotheke an der Onlinebefragung teilnehmen – „und damit ihren Berufsstand aktiv unterstützen“, wie die ABDA betont. Mithilfe der Befragung werden wichtige Daten zur wirtschaftlichen Situation und zum Tätigkeitsspektrum der öffentlichen Apotheken in Deutschland erfasst. Die Teilnahme sollte als „Investment in die eigene Zukunftssicherung verstanden werden“, wirbt die ABDA.